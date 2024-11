Aeroporto di Comiso: aggiudicata progettazione di fattibilità per Area Cargo. Prossimo passo il progetto esecutivo

Progetti in essere per l’aeroporto di Comiso. Continuità territoriale, investimenti per ufficio merci e cargo, nuove rotte a cominciare dalla summer 2025. Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, incontra l’AD di Sac, Nico Torrisi.

Nella giornata di oggi, a margine di una riunione con i soci SAC, il sindaco si è intrattenuto con l’AD per approfondire i temi relativi all’aeroporto di Comiso.

“Per quanto attiene l’ufficio merci – spiega Maria Rita Schembari -, la conferenza dei servizi che si è insediata , si è aggiornata al 4 novembre per ulteriori determinazioni e per recepire tutte le indicazioni da parte degli enti preposti all’utilizzo futuro dell’ufficio merci e progettare, dunque, la sua immediate operatività.

Relativamente al cargo – ancora il sindaco – la Sac, che è stata investita da parte della Regione dell’espletamento delle procedure progettuali e di gara, ha già aggiudicato la progettazione di fattibilità tecnico/economica, per un totale di un milione e centotrentacinque mila euro di fondi Sac per avviare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

Quindi, un progetto integrato. Infine, sul fronte dei voli – conclude la Schembari- buone notizie: oltre al consolidamento delle rotte operate da Aeroitalia, la prossima summer vedrà importanti nuovi investimenti. Oltre alla continuità territoriale, quasi 5 milioni di euro di fondi regionali ed ex Insicem da destinare a nuove rotte”

