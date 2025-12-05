Aeroporto di Catania, sarà demolito il Terminal Morandi: fermate bus spostate

La SAC, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, comunica importanti novità per i passeggeri: a partire dalla notte tra il 9 e il 10 dicembre, le aree di sosta delle fermate BUS, sia di linea che turistiche, saranno trasferite all’interno del Terminal Bus (ex P2), nell’area ovest dell’aeroporto di Catania.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’avvio dei lavori di demolizione del Terminal Morandi, intervento propedeutico alla realizzazione del nuovo Terminal B, uno dei progetti principali del Piano di Sviluppo Aeroportuale della SAC.

Il nuovo Terminal B e i vantaggi per i passeggeri

Il nuovo Terminal B è concepito per migliorare significativamente l’accoglienza dei passeggeri, la qualità dei servizi e la capacità operativa dell’aeroporto, in linea con le previsioni di crescita del traffico aereo nei prossimi anni.

Con il trasferimento delle fermate, passeggeri e visitatori avranno accesso alle aree di sosta in modo più ordinato e sicuro, mentre gli autobus di linea e turistici potranno operare senza interferenze con i lavori in corso.

