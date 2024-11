Aeroitalia lascia l’aeroporto di Comiso. Stop ai voli per Roma, Bergamo, Bologna, Firenze, Cuneo, Parma, Perugia

Aeroitalia lascia l’aeroporto di Comiso. La giovane compagnia aerea italiana, che opera con voli charter e voli di linea, ha deciso di non effettuare più voli dall’aeroporto di Comiso. Aeroitalia abbandonerà l’aeroporto di Comiso e sospenderà le attività a partire dal 15 dicembre.

Un fulmine a ciel sereno per il territorio ibleo. Dure le parole dell’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, che non ha gradito le notizie del possibile arrivo di altre compagnie aeree che potrebbero volare dal Pio la Torre. “Aeroitalia non si sente inferiore a nessun’altra compagnia aerea – afferma Intrieri – Nonostante i nostri sforzi per sostenere e valorizzare il territorio di Comiso, dobbiamo constatare con rammarico che il nostro impegno non è stato adeguatamente riconosciuto dalla comunità e dal contesto operativo locale. Questa mancanza di apprezzamento ha reso insostenibile il proseguimento delle nostre operazioni in quest’area”.

Nessun’altra spiegazione diretta, ma la dichiarazione di Intrieri giunge – emblematicamente – all’indomani della notizia del finanziamento di tre milioni di euro che la regione siciliana mette a disposizione di Comiso. Un contributo economico che permetterà ad un aeroporto cosiddetto “minore” (com’è accaduto fino ad oggi per Trapani) di sopravvivere e di avere delle risorse economiche da mettere a disposizione delle compagnie aeree. I tre milioni della Regione e il fondo di 1,6 milioni di euro dei fondi ex Insicem potrebbero permettere di dare nuova spinta alle attività dell’aeroporto comisano che, negli ultimi anni, ha conosciuto una fase di recessione.

Sulla decisione di Intrieri potrebbe aver pesato la notizia – trapelata di recente – di un possibile ritorno di Ryanair che potrebbe essere attratta proprio dalla disponibilità di nuove risorse economiche della regione siciliana.

Domani l’assemblea dei sindaci del comprensorio ibleo

Intanto, domani si terrà presso l’aeroporto di Comiso un incontro dei sindaci della provincia di Ragusa e del comprensorio per discutere delle prospettive dell’aeroporto di Comiso. L’iniziativa è della sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, che chiede un impegno diretto degli altri comuni iblei e del comprensorio calatino e gelese per far si che l’aeroporto abbia una nuova vita e – con esso – tutta l’economia del territorio che potrebbe avvantaggiarsene. L’incontro è stato convocato per le 11,30.

“Dispiace la notizia di questa decisione di Aeroitalia – dichiara Schembari – noi avevamo apprezzato la presenza di questa compagnia a Comiso. Ora ci sono nuove risorse e questo potrebbe favorire l’arrivo di nuove compagnie. Ma tutte potrebbero fruirne, nessuna esclusa. Si faranno dei bandi e si potrà partecipare. Speriamo questa dia nuova linfa all’aeroporto di Comiso”.

Le rotte di Aeroitalia per Roma, Bergamo, Bologna, Firenze, Cuneo, Parma, Perugia

Aeroitalia vola attualmente da Comiso verso quattro destinazioni: Roma, Bergamo, Bologna, Firenze. A partire da metà dicembre erano state annunciate anche le rotte per Cuneo, Parma, Perugia. Questi voli già annunciati non verranno mai avviati.

