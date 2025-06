Addio maggioranza in consiglio comunale. In sei abbandonano il sindaco di Scicli

A giorni si conclude il terzo anno di attività per Mario Marino primo cittadino dal giugno del 2022. Un anno, quest’ultimo, vissuto fra alti e bassi. Non direttamente per l’attività amministrativa ma per quella politica con alcuni consiglieri della sua stessa maggioranza che sono stati una spina al fianco dell’Amministrazione. Alcuni consiglieri che per dirla in numeri sono in tutto sei: dapprima sono stati fortemente critici in cinque, Desirè Ficili, Stefania Muriana, Lorenzo Bonincontro, Giuseppe Arrabito e Giuseppe Puglisi; a questi si è aggiunto di recente Andrea Di Benedetto. Se si tiene in conto che fra questi sei ci sono le due massime rappresentanze consiliari, la presidente Desireè Ficili ed il suo vice Andrea Di Benedetto, si comprende bene che l’aria politica è irrespirabile.

© Riproduzione riservata