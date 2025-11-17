Addio alle Gemelle Kessler: entrambe morte Alice ed Ellen a 89 anni, indagini in corso a Monaco

Si sono spente a 89 anni Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle che per decenni hanno incantato il pubblico europeo e italiano con eleganza, talento e presenza scenica. Le due artiste sono morte a Grünwald, vicino Monaco di Baviera, dove vivevano da molti anni in due appartamenti comunicanti. Spunta anche l’ipotesi del suicidio assistito.

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, la polizia è intervenuta nell’abitazione e avrebbe avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte. Non sono stati forniti ulteriori dettagli e non è chiaro se siano state riscontrate condizioni sospette o se si tratti di accertamenti di routine legati all’età avanzata delle due sorelle.

Una carriera straordinaria

Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, Alice ed Ellen Kessler si formarono nella danza fin da piccole. Dopo aver lasciato la Germania Est, costruirono una carriera internazionale diventando tra i duo più famosi del panorama artistico europeo.

In Italia raggiunsero una popolarità straordinaria negli anni Sessanta grazie ai grandi show televisivi, diventando icone di stile e spettacolo. La loro immagine — impeccabile, elegante e perfettamente sincronizzata — valse loro il soprannome di “gambe della nazione”.

Parallelamente alla televisione, presero parte a film, spettacoli teatrali e tournée in tutta Europa, mantenendo sempre intatta quella simbiosi artistica e personale che le ha rese uniche nel loro genere.

Un legame indissolubile

Le gemelle vivevano da anni a Grünwald, dove conducevano una vita tranquilla ma sempre in coppia, così come avevano sempre fatto. Erano legate da un rapporto profondissimo, fatto di affetto, complicità e una carriera che le aveva viste sempre unite.

Entrambe avevano storie personali importanti: Alice legata per molti anni all’attore Enrico Maria Salerno, ed Ellen all’attore Umberto Orsini. Pur avendo vissuto amori e percorsi individuali, la loro scelta è sempre stata quella di restare insieme.

Indagini sulla morte

La morte contemporanea delle due sorelle ha portato la polizia bavarese ad avviare accertamenti per comprendere le cause del decesso. Le autorità non hanno diffuso al momento informazioni ufficiali o dettagli sulle condizioni in cui sono state trovate.

Data l’età delle gemelle, non si esclude una causa naturale, ma l’intervento degli inquirenti ha inevitabilmente acceso l’attenzione pubblica. Si attendono chiarimenti nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Un’eredità artistica che non si spegne

La scomparsa delle gemelle Kessler chiude un capitolo importante nella storia dello spettacolo europeo. La loro eleganza, il loro talento e la loro capacità di reinventarsi le hanno rese un simbolo intramontabile di un’epoca televisiva che ha segnato la cultura popolare italiana.

Con il loro addio, se ne va un pezzo di storia, ma resta l’immagine luminosa delle loro coreografie perfette, dei sorrisi coordinati, degli abiti scintillanti e di un modo di fare spettacolo che oggi sembra appartenere a un tempo irripetibile.

Spunta l’ipotesi del suicidio assistito

Secondo il quotidiano tedesco Bild le gemelle Ellen e Alice Kessler avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa in Germania. La polizia sarebbe stata informata oggi, dopo che le due donne erano già decedute. Quando sono arrivati, gli agenti hanno potuto solo constatare il decesso ed escludere la responsabilità di terzi.

