Addio al prof. Alfredo Mandarà, stimato docente e sindaco emerito di Santa Croce Camerina

Si è spento il prof. Alfredo Mandarà, figura di grande rilievo nel panorama culturale e amministrativo del territorio. Docente di italiano al Liceo Scientifico di Ragusa, ha formato generazioni di studenti, lasciando in loro un segno profondo grazie alla sua passione per l’insegnamento e alla sua sensibilità umana. Oltre alla carriera scolastica, Mandarà ha ricoperto anche il ruolo di sindaco di Santa Croce Camerina, distinguendosi per il suo impegno verso la comunità.

Il ricordo della figlia Elisa

La figlia Elisa, giornalista e critica d’arte, ha affidato ai social un messaggio di struggente amore e dolore:

“A te, amore mio infinito e assoluto, dolcissimo Papino mio meraviglioso. Il mio della fibra la rosa eletta.”

Ha poi condiviso una toccante citazione:

“Non insultatemi con le vostre grida di compassione

mentre m’innalzo

verso il paese di luce e amore eterni.

Sono io che dovrei avere compassione di voi.

Per me, non più malattie,

fratture d’ossa,

né tristezze né atroci dolori del cuore.

Io sono la gioia, navigo nella gioia,

respiro eternamente nella gioia.”

Parole che riflettono il dolore della perdita, ma anche la speranza di un passaggio a una dimensione di serenità e luce.

Anche Assostampa Ragusa ha voluto esprimere il proprio cordoglio, stringendosi alla famiglia Mandarà e in particolare alla collega Elisa per la scomparsa del padre, ricordandolo come sindaco emerito di Santa Croce Camerina. Le condoglianze della redazione di Ragusaoggi.it alla collega Elisa e alla famiglia.

