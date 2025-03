Addio ad Aldo Raffaele, compositore e musicista

“Dicono siano 78 ma è una bugia perché un musicista non ha età”. Scriveva così, non più tardi di tre mesi fa, Aldo Raffaele, sulla sua pagina facebook.Musicista e compositore, esponente di quella generazione musicale che entrò a piè pari nel panorama musicale negli anni 80, Aldo Raffaele conobbe momenti importanti nella sua carriera, dapprima come promotore delle prime band, poi come strumentista e cantante e per un breve periodo, negli anni 90, anche come amministratore comunale.Aldo Raffaele è papà di Cassandra, anch’essa affermata cantante, e di Carmiliano Raffaele.

L’annuncio della sua morte è stato dato dal sindaco Francesco Aiello. “È venuto a mancare Aldo Raffaele, artista e compositore apprezzato, amministratore comunale stimato dalla cittadinanza”.

