Addio a Pinuccio La Rosa: amici, colleghi e istituzioni ai funerali in cattedrale

Ragusa ha dato l’ultimo saluto a Pinuccio La Rosa, noto imprenditore della ristorazione d’eccellenza, scomparso nei giorni scorsi all’età di 60 anni. I funerali si sono svolti nella cattedrale di San Giovanni Battista, dove amici, colleghi e familiari si sono radunati per rendergli omaggio.

La cerimonia è stata celebrata da Don Giorgio Occhipinti e dal Diacono Giuseppe Bottone, tra parole di commozione e ricordi della vita professionale e umana di La Rosa. Alla funzione hanno partecipato anche rappresentanti istituzionali, a testimonianza del grande rispetto che l’imprenditore aveva conquistato nella comunità locale.

Pinuccio La Rosa è ricordato come un punto di riferimento nel panorama della ristorazione ragusana e siciliana, per la sua dedizione, professionalità e la capacità di valorizzare la cultura culinaria del territorio. Tantissimi colleghi e amici presenti hanno voluto sottolineare la sua generosità, il suo spirito imprenditoriale e la passione con cui ha condotto la sua attività.

La città di Ragusa piange la sua scomparsa e rende omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore della ristorazione e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata