Addio a Michele Cecere, Maestro di Sport di Modica

E’ scomparso oggi a Modica Michele Cecere, stimato maestro di educazione fisica e figura di riferimento nella comunità scolastica locale. La notizia ha subito suscitato un’ondata di commozione tra studenti, colleghi e cittadini, che ricordano in lui non solo un insegnante, ma un uomo capace di trasmettere valori attraverso lo sport e l’educazione.

Cecere esercitava con passione la sua professione nelle scuole della zona, dedicandosi con generosità e competenza alla formazione dei più giovani. A Modica era noto come “maestro di sport e di vita”, per la sua capacità di motivare, educare al rispetto e promuovere la partecipazione, valori che lasciavano un segno duraturo nei suoi allievi.

Alla sua figura era profondamente legata la moglie, Cecilia Pitino, che oggi piange la perdita del compagno di una vita. Il loro era un legame solido e affettuoso, noto e stimato nell’ambiente locale: insieme condividevano momenti familiari e sociali, mostrando da sempre grande sintonia e supporto reciproco. I colleghi e le famiglie degli studenti hanno espresso messaggi di vicinanza, lodando la dedizione e il valore umano di Michele, che continua a vivere nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

La cerimonia funebre si terrà l’8 settembre 2025 alle ore 10:00 presso la Chiesa di Santa Maria a Modica.

Michele Cecere se ne va così, ma il suo insegnamento, non solo atletico, ma soprattutto etico, rimane come eredità per tutte le generazioni che ha formato. Condoglianze alla moglie Cecilia, alle figlie e a tutta la famiglia dalla redazione di Ragusaoggi.it

© Riproduzione riservata