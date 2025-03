Addio a Maria Amore, vedova Leocata: una donna discreta e dall’animo nobile

Modica perde oggi una grande donna. Si è spenta all’età di 84 anni la signora Maria Amore, vedova di Carmelo Leocata, fondatore del Gruppo Leocata, una realtà che ha segnato dagli anni 70 in poi profondamente l’economia locale nel settore avicolo. Donna di altri tempi e dalla rara riservatezza era di animo forte e determinato. Maria Amore ha vissuto accanto al marito sino alla sua scomparsa nel 2015 con dedizione e sostegno incondizionato, accompagnandolo nelle grandi scelte che hanno portato il polo avicolo modicano a diventare un’eccellenza riconosciuta ben oltre i confini siciliani. Non amava il protagonismo, ma quanti l’hanno conosciuta sanno quanto la sua presenza sia stata fondamentale, una forza silenziosa capace di sostenere, consigliare e indirizzare senza mai imporsi, sia il marito che i figli Michele e Luca. Sempre accogliente, con un sorriso ed una dolcezza che non le mancavano mai, ha saputo coniugare la discrezione con una fermezza tipica delle donne del suo tempo, quelle capaci di stare nell’ombra senza mai perdere il loro ruolo centrale nella famiglia. Quella famiglia per la quale ha vissuto sino all’ultimo giorno della sua vita prendendosene cura con quell’amorevolezza propria dalla sua indole caratteriale.

Ai figli Michele e Luca e a tutta la sua famiglia tutta giunga il cordoglio della redazione di ragusaoggi.it

