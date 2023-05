Addio a Luisa Montù la “donna in giallo” degli Iblei

Il giornalismo siciliano è in lutto per la morte di Luisa Montù, avvenuta nella notte scorsa a Modica dopo una lunga malattia. Con i suoi 76 anni, Montù ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’informazione locale, essendo stata la fondatrice del periodico cartaceo “La Pagina” dal connotante colore giallo, tanto che la stessa Montù è stata simpaticamente definita la donna in giallo.

La sua carriera giornalistica è iniziata nel 1979, quando ha collaborato con il quotidiano Il Domani Ibleo, diretto da Gianni Contino. Negli anni ’80 e ’90, ha lavorato per Video Mediterraneo, apparendo in alcune trasmissioni condotte da Giorgio Fratantonio, scomparso pochi giorni fa. Tuttavia, il suo contributo più significativo al giornalismo locale è stato la fondazione di “La Pagina”, dove ha dato spazio a numerosi colleghi che hanno scritto di cronaca, politica, cultura e spettacolo.

Con l’avvento dei giornali online, anche “La Pagina” ha abbracciato le nuove frontiere dell’informazione, mantenendo lo stile di approfondimento e di riflessione sui fatti principali di Modica e del territorio ibleo. Montù ha dimostrato una grande passione per la formazione dei giovani giornalisti, offrendo loro la possibilità di pubblicare i propri articoli sulle pagine del suo giornale.

Montù era anche nota per la sua grande passione per il calcio, tifosissima della squadra della Roma. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una persona gentile, affabile e sempre disponibile ad aiutare i giovani.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il giornalismo locale e per la comunità di Modica. I funerali si terranno lunedì 22 maggio alle 15 nella chiesa di San Luca a Modica, e la sua assenza lascerà un vuoto nella comunità locale e in tutto il mondo del giornalismo siciliano. Le più sentito condoglianze alla famiglia da parte della redazione di Ragusaoggi.it. Noi la vogliamo ricordare con il suo ultimo articolo, scritto appena qualche giorno fa, e raggiungibile attraverso questo link