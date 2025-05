Addio a don Marco Fiore: piange Giarratana e la comunità iblea

Un velo di commozione avvolge oggi le comunità di Ragusa, Catania e Giarratana: don Marco Fiore, figlio di questa terra e sacerdote generoso, è tornato alla Casa del Padre. Nato a Giarratana e per anni al servizio pastorale nella Diocesi di Catania, don Marco lascia il ricordo di un confratello il cui sorriso e la cui dedizione hanno portato conforto a generazioni di fedeli.

Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, unitamente a tutto il presbiterio, esprime alla famiglia e agli amici il suo più sentito abbraccio spirituale, invitando ciascuno a pregare per la pace eterna della sua anima.

Il primo momento di commiato si terrà domani, martedì 20 maggio alle ore 16:00, nel Duomo di Catania: sarà l’occasione per ripercorrere il ministero di don Marco, la sua opera nelle parrocchie cittadine e l’instancabile impegno verso i poveri.

Mercoledì 21 maggio, alle ore 10:00, la salma farà ritorno a Giarratana, dove nella chiesa madre verrà impartita la benedizione finale prima della sepoltura. La comunità natale si raccoglierà in preghiera per rendere omaggio al suo sacerdote e conterraneo, celebrando insieme il dono della sua vocazione.

[image: image.png]



