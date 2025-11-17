In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Acqua torbida a Comiso, un’ordinanza ne vieta l’utilizzo. Il pozzo 167 è stato fermato
17 Nov 2025 17:56
Divieto di utilizzo dell’acqua potabile a Comiso. Questa mattina, delle infiltrazioni si sono verificate nel pozzo della zona ex 167. Intorno alle 10 del mattino i centralini del comune sono stati inondati di telefonate di residenti che segnalavano il problema: dai rubinetti fuoriusciva acqua grigiastra, con la presenza di residui terrosi.
L’allarme è scattato immediatamente e gli operai i Iblea Acque è stato staccato. Un a parte della città è priva di acqua, per tutte le altre zone è stata emessa un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua a fini potabili. Le zone interessate dall’infiltrazione sono quelle di via San Biagio, le strade sotto via Umberto I e la zona di corso Ho Chi Min, oltre al quartiere Santi Apostoli e viale Europa. Ma in via solo precauzionale l’ordinanza emessa dal sindaco Maria Rita Schembari è stata ampliata a tutta la città.
Sono state effettuate le analisi e da queste si potrà comprendere quale sia il grado di inquinamento e se e quando il problema sarà rientrato. Il pozzo interessato forse da un movimento franoso, infatti, è stato staccato e l’acqua da quel pozzo non viene più emunta. L’infiltrazione è comunque per cause naturali: non c’è nessuna rischio di infiltrazioni di altri elementi inquinanti.
