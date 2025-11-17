Acqua grigia dai rubinetti a Comiso: analisi in corso sul pozzo della zona Santi Apostoli

Questa mattina i residenti della parte bassa di Comiso, in particolare nel quartiere Santi Apostoli, hanno segnalato un problema insolito e preoccupante: l’acqua dei rubinetti era di colore scuro, tendente al grigio. La situazione ha subito attirato l’attenzione del Comune e degli uffici di Iblea Acque, che hanno immediatamente raccolto le segnalazioni dei cittadini.

Gli operai sono stati prontamente mobilitati per individuare l’origine del fenomeno e risolvere il disservizio. Dopo le prime verifiche, il problema è stato individuato nel pozzo della ex zona 167, situato nel quartiere Santi Apostoli. Il pozzo è già stato staccato dall’impianto idrico e sono in corso le analisi di laboratorio per accertare la qualità dell’acqua e garantire la sicurezza per la popolazione.

Le autorità locali invitano i residenti a non utilizzare l’acqua per uso alimentare fino a quando non saranno disponibili i risultati delle analisi e assicurano che la situazione sarà risolta nel più breve tempo.

