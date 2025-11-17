In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Acqua grigia dai rubinetti a Comiso: analisi in corso sul pozzo della zona Santi Apostoli
17 Nov 2025 12:19
Questa mattina i residenti della parte bassa di Comiso, in particolare nel quartiere Santi Apostoli, hanno segnalato un problema insolito e preoccupante: l’acqua dei rubinetti era di colore scuro, tendente al grigio. La situazione ha subito attirato l’attenzione del Comune e degli uffici di Iblea Acque, che hanno immediatamente raccolto le segnalazioni dei cittadini.
Gli operai sono stati prontamente mobilitati per individuare l’origine del fenomeno e risolvere il disservizio. Dopo le prime verifiche, il problema è stato individuato nel pozzo della ex zona 167, situato nel quartiere Santi Apostoli. Il pozzo è già stato staccato dall’impianto idrico e sono in corso le analisi di laboratorio per accertare la qualità dell’acqua e garantire la sicurezza per la popolazione.
Le autorità locali invitano i residenti a non utilizzare l’acqua per uso alimentare fino a quando non saranno disponibili i risultati delle analisi e assicurano che la situazione sarà risolta nel più breve tempo.
© Riproduzione riservata