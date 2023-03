Problemi idrici a San Giacomo: dureranno ancora per settimane

Non c’è una soluzione rapida per i disagi idrici sofferti, a causa del maltempo, dalla frazione rurale di San Giacomo. Purtroppo le soluzioni non sono di facile attuazione. Ma si sta lavorando per ridurre i disagi e ripristinare il più possibile la distribuzione dell’acqua. Ma non sarà una cosa immediata. Lo conferma il sindaco Peppe Cassì che chiarisce quanto sta facendo il Comune, dando risposte anche rispetto alle domande giunte da alcuni esponenti politici. Queste le sue dichiarazioni.

Disservizi idrici a San Giacomo

il sindaco Peppe Cassì spiega lo stato di fatto

“Il tavolo di confronto tra Comune e Consorzio di Bonifica è già una realtà, come logico che sia di fronte a una serie di criticità che stanno colpendo la frazione. Non c’è dubbio che l’Amministrazione comunale, anche senza sbandierarlo sui giornali, segua attentamente e da vicino le vicende del Consorzio e quindi di San Giacomo. A tal proposito ci spiace confutare le informazioni apparse oggi sulla stampa locale, che parla del ripristino “a breve” dell’erogazione idrica per la frazione dopo le criticità dovute al maltempo dei giorni scorsi. Il nostro dovere è tutelare i residenti anche da false aspettative, visto che i tempi a noi comunicati dalla Dirigenza locale del Consorzio di Bonifica sarebbero stimati in alcuni giorni, forse settimane.

Per questo motivo, anche a fronte del fatto che i disservizi si susseguono e che, a detta della dirigenza del Consorzio, sarebbero sempre ascrivibili a cause diverse, abbiamo già spostato il livello del confronto interessando i vertici regionali dello stesso. Con fermezza e senza cercare un improprio clamore mediatico continueremo a seguire da vicino la vicenda e a garantire un servizio autobotte dedicato. L’obiettivo è risolvere il problema perseguendo tutte le strade possibili”.