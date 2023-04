Accertamenti per verificare eventuali emissioni nocive nella zona Asi Modica-Pozzallo

In programma domani nella sede dello stabilimento Avimec, sito nella zona Asi di Modica-Pozzallo, l’operazione peritale per accertare “se le immissioni di fumi e di odori provenienti dagli stabilimenti Avimec s.p.a. siano conformi alle prescrizioni contenenti nelle norme e negli atti autorizzativi”. L’attività di controllo è legata al fatto che il giudice del Tribunale di Ragusa, Claudio Maggioni, ha ritenuto necessario disporre una nuova CTU, una nuova consulenza tecnica di ufficio. Il Comune di Pozzallo, difeso dall’avvocato Corrado Giuliano, ha nominato l’ingegnere Rocco Lo Guzzo quale consulente tecnico di parte che presenzierà all’attività di monitoraggio in programma a partire dalle ore 10,30.

L’iter avviato due anni fa

Al Tribunale di Ragusa si era rivolto nel 2020 il Comune di Pozzallo che, ad adiuvandum, aveva intrapreso la battaglia a tutela del proprio territorio assieme ad alcune imprese del posto ed al CPSA. Il fine era quello di accertare l’esistenza di immissioni di odori irrespirabili, polveri e fumi nauseabondi provenienti da parte degli stabilimenti Avimec. “Abbiamo perfezionato, con provvedimento sindacale, l’atto amministrativo di nomina del consulente tecnico di parte individuando l’ingegnere Rocco Lo Guzzo a svolgere questo compito – spiega il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – la battaglia a tutela del territorio, intrapresa assieme ad alcune imprese del luogo e al CPSA, prosegue. Noi intendiamo portarla avanti senza tentennamenti. Siamo convinti che è un percorso pieno di difficoltà; comunque la condivisione dell’azione intrapresa assieme al mondo produttivo fa sperare nel raggiungimento dell’obiettivo, quello di tutelare il piccolo territorio, dico piccolo per l’esiguità della superficie comunale, da rischi ambientali”.