Acate: sfonda con l’autovettura la recinzione di un aranceto e tenta di rubare 300 kg di arance

Ha sfondato la recinzione di un aranceto e ha tentato di rubare 300 kg di arance. E’ successo ad Acate ma l’uomo è stato beccato dai Carabinieri e arrestato. L’episodio si è verificato nella notte del 25 maggio. Il proprietario di un fondo aveva informato i militari che due persone si erano introdotte nella sua proprietà.

I militari hanno sorpreso i due ladri mentre tentavano di fuggire a bordo dell’auto.

L’ARRESTO

I due sono stati bloccati e identificati: G.L., 40 anni e il complice che tentava di scappare. Dopo aver recuperato la refurtiva, i militari si sono accorti che i due avevano anche gravemente danneggiato gli alberi, spezzandone i rami e compromettendoli. Il complice è riuscito a scappare.

Dopo la denuncia, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per il danneggiamento della recinzione e tentato furto aggravato in concorso, con la violenza sulle cose, sottoponendolo al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A seguito di rito direttissimo, è stato convalidato l’arresto.

Attualmente i Carabinieri stanno svolgendo attività di indagine per acquisire elementi investigativi utili all’identificazione del complice.

