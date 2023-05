Acate riparte dopo il dissesto. In campo quattro candidati sindaco. I nomi degli assessori designati

In campo ci sono i sindaci che hanno governato Acate negli ultimi 20 anni. Giovanni Di Natale (sindaco in carica), Giovanni Caruso e Franco Raffo cercheranno di tornare a governare la cittadina. Insieme a loro c’è Gianfranco Fidone, esponente del centrodestra.

Questo il quadro sintetico delle candidature ad Acate.

Sarà candidato il sindaco uscente Giovanni Di Natale è stato eletto cinque anni fa quando il comune era in dissesto. Due anni fa Acate è uscito dal dissesto iniziando così un nuovo percorso.

Giovanni Di Natale punta sulla continuità, la politica di risanamento e di rilancio della cittadina e punta soprattutto sui tanti progetti avviati negli ultimi anni. Per questo ha scelto di ripartire dagli assessori in carica confermando Rosa Angela Re, Giovannella D’Amanti, Ugo Lantino. È sostenuto anche dal Pd. Il suo claim è: il claim: “Dal dissesto alla rinascita. Acate riparte”.

Giovanni Caruso, che è stato sindaco dal 2003 al 2013 per due mandati consecutivi, punta sull’esperienza e sulla concretezza che ha contraddistinto la sua azione amministrativa. Ha designato tre assessori: Nicolò Branchina, che avrà la delega ai Lavori pubblici, Manuela Nicaso, che si occuperà di Pubblica istruzione e Pier Angelo Guccione, che sarà assessore a Sport e Spettacolo. Il suo claim è: “Eh già … io sono ancora qua”.

Franco Raffo ha governato la cittadina dal 2013 al 2018. Durante il suo mandato la cittadina è andata incontro al dissesto finanziario. Raffo ha sempre sostenuto che oil dissesto è stato causato da chi lo ha precedenti, l’ex sindaco Giovanni Caruso. Di contro, Caruso sostiene di aver lasciato i conti in ordine e che solo i cinque anni di gestione di Raffo hanno messo in difficoltà le casse dell’ente. Ha designato come assessori Alessandro Di Cunta, Miriam Guardabasso, Salvatore Stornello. Il suo claim è: “Rendiamo Acate mitica!”

Gianfranco Fidone, avvocato cassazionista, è sostenuto dal centrodestra, con Forza Italia e Fratelli d’Italia, Mpa, Nord Chiama Sud di Cateno De Luca, Nuova Dc di Totò Cuffaro e Insieme (gruppo vicino all’ex presidente del consiglio provinciale Giovanni Occhipinti). La lega non è in campo. La lista si chiama “Acate punto a capo”. Fidone ha indicato i primi tre assessori in Gianfranco Maria Luca Ciriacono, Cristina Cicero, Giuseppe Raffo.

Non ci sarà neanche il movimento 5 Stelle, che attualmente conta su cinque consiglieri eletti. Alcuni esponenti dei 5 Stelle sosterranno altre liste.

Ad Acate si vota con il sistema maggioritario. Ogni candidato è sostenuto da una sola lista, composta da 16 candidati. Il sindaco che sarà eletto avrà la maggioranza in consiglio comunale con 10 consiglieri su 16, cinque andranno alla lista che si piazzerà al secondo posto e un sedicesimo seggio consiliare sarà assegnato, di diritto al candidato sindaco che si piazzerà al secondo posto. Le altre liste resteranno fuori dal consiglio comunale.