Acate, intimidazioni a consigliere comunale. Assessore si dimette, i turn over nella giunta Fidone

Tensioni e clima politico agitato. Un consigliere comunale, Giuseppe Failla, scrive sui social denunciando di aver ricevuto pesanti intimidazioni da un concittadino, parente di un assessore comunale. Failla non fa nomi e chiarisce subito di non voler presentare nessuna denuncia formale per non innescare tensioni nella cittadina.

Ma il suo post scatena subito alcune reazioni. Il sindaco Fidone interviene in suo sostegno, esprimendo la sua solidarietà e definendo l’episodio “inaccettabile e incompatibile con il vivere democratico della città”. Fidone aggiunge però che “la versione dei fatti esposta dalla persona interessata (conosciuto come persona tutt’altro che violenta) differisce parecchio da quella esposta dal consigliere Failla ed esclude ogni sorta di minaccia o intimidazione”.

Failla replica ribadendo che i fatti sono realmente accaduti e le frasi pesanti sono state pronunciate. Con la stessa chiarezza con cui sempre affronto il mio ruolo, confermo ciò che ho già dichiarato: quella frase mi è stata rivolta. Non ho bisogno né interesse ad ingigantire nulla. “Non ho mai parlato di violenza, né inteso trasformare un episodio di tensione in un caso giudiziario, ma non posso ignorare un’espressione che oltrepassa il limite del rispetto istituzionale”. Failla quindi non presenterà una denuncia, ma i social fanno da cassa di risonanza e alimentano le polemiche attorno all’episodio.

Si tratta di un episodio – l’ennesimo – che si inserisce in un clima di forte tensione politica. Nei giorni scorsi si è dimessa l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Transizione digitale, Rosella Iacono. Era stata nominata nel settembre scorso, dopo la “cacciata” della giunta degli assessori Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua. La sua lettera è molto critica nei confronti dei metodi della politica con cui si è confrontata nel breve periodo del suo incarico da assessore. A due anni e mezzo dal suo insediamento, il sindaco Fidone ha già visto numerosi rivolgimenti. Alcuni consiglieri hanno preso le distanze dal sindaco Fidone, che però mantiene la maggioranza in consiglio comunale. Alcuni assessori sono andati via. Due settimane fa si erano registrate le dimissioni, poi rientrate, dell’assessore Daniele Gallo. Ora l’addio di Rossella Iacono, che manifesta tutta la sua delusione. “il mio modo di essere – spiega – si scontra con una realtà diversa da quella che immaginavo. Un contesto dove spesso prevalgono logiche individualiste e arriviste” e “dove il giusto appare sbagliato” e dove “anche chi agisce con sincerità finisce per sentirsi fuori posto”.

Altro cambiamento anche in consiglio comunale: lascia il consigliere Christian Palma. Al suo posto subentra Eliseo Campagnolo. Campagnolo resta vicino alle posizioni del sindaco e rafforzerà, in consiglio comunale, la compagine che sostiene il sindaco Gianfranco Fidone.

