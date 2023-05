Gianfranco Fidone nuovo sindaco di Acate: tutti gli eletti

Da ieri Acate ha un nuovo sindaco. Gianfranco Fidone, esponente del centrodestra, è stato eletto con 1907 voti ed una percentuale del 39,41 per cento.

Fidone ha avuto un’affermazione netta, distanziando i suoi avversari: Giovanni Caruso, che si è piazzato al secondo posto con 1430 voti ed una percentuale del 29,55 per cento e Giovanni Di Natale, terzo con 1215 voti e una percentuale del 25,11 per cento. Solo quarto Franco Raffo con soli 192 voti e una percentuale del 3,97 per cento.



Fidone è il volto nuovo della politica acatese, anche se con un impegno in politica che dura da tempo. Era stato consigliere e vicepresidente del consiglio comunale ad Acate, aveva avuto un ruolo attivo anche nelle recenti elezioni amministrative a Vittoria.



Gli altri tre candidati erano tutti degli ex sindaci: Giovanni Di natale era il sindaco uscente, colui che si era insediato con un comune in dissesto ed aveva condotto il comune in una situazione finanziaria più serena, Franco Raffo aveva governato nel quinquennio precedente, quello in cui si era determinato il dissesto e Giovanni Caruso era stato sindaco per due mandati consecutivi, dal 2003 al 2013.

La lista che supporta Gianfranco Fidone “Acate punto a capo” elegge 11 consiglieri, quattro andranno alla lista Giovanni Caruso sindaco e lo stesso Caruso entrerà in consiglio comunale come secondo tra i candidati sindaco.



GLI ELETTI



Lista “Acate punto a capo”: Cristina Cicero, Irene Tidona, Gianfranco Ciriacono, Cristian Palma, Giovanni Formaggio, Giovanni Sarrì, Dafne Lantino, Giuseppe Failla, Daria Guardabasso, Luigi Denaro, Sara Gianninoto. Cristina Cicero è la recordman delle preferenze con 519 voti, un numero altissimo per un piccolo comune come Acate.

Nella lista Caruso sindaco sono eletti: Simone Caruso, Monia Leta, Sandy Pulichino e Santi Bongiorno. Giovanni caruso entra di diritto in consiglio comunale.

Scene di festa ieri nel pomeriggio appena il risultato è apparso certo, sulla base dei dati che arrivavano dai seggi.