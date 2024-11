Acate: inaugurata una classe del CPIA per favorire l’integrazione dei cittadini stranieri

Ad un anno dalla proposta dell’U.S.B. di Ragusa, si concretizza l’apertura di una classe del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) nella città di Acate. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione Comunale, del CISS (Consorzio per l’Integrazione Sociale e Solidale), e alla disponibilità dei dirigenti del CPIA.

Un passo avanti per l’integrazione

L’U.S.B. ha condotto un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale per promuovere una reale integrazione delle migliaia di cittadini stranieri che vivono e lavorano nel comprensorio di Acate. Il sindacato ha sottolineato l’importanza di creare strumenti concreti per favorire l’accesso all’istruzione e il rafforzamento del tessuto sociale.

Il ruolo dell’amministrazione e del CISS

Il progetto è stato reso possibile grazie alla sensibilità dimostrata dall’amministrazione comunale, in particolare dal Sindaco e dal Vice Sindaco Dott. Ciriacono, che hanno messo a disposizione risorse e supporto organizzativo per raggiungere questo importante obiettivo.

Il contributo del CISS, attraverso le sue operatrici e operatori, è stato fondamentale per costruire percorsi di integrazione in un territorio complesso, con validi progetti e una costante collaborazione con il sindacato.

Prospettive future

L’apertura della classe del CPIA è solo il primo passo in un percorso più ampio. Restano molte sfide da affrontare, come le condizioni lavorative nelle campagne, spesso caratterizzate da sfruttamento, le difficoltà legate alla questione abitativa, la necessità di continuare a promuovere l’accesso ai servizi essenziali per tutti i migranti.

L’U.S.B. si impegna a proseguire la propria attività sindacale su questi fronti, organizzando e dando voce a lavoratori e lavoratrici migranti, affinché si costruisca una società più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti.

