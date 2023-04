Acate, il quadro dei candidati a 40 giorni dal voto

Si allarga il fronte dei candidati per le elezioni amministrative ad Acate. È sceso in campo l’ex sindaco Franco Raffo. Raffo ha incassato il sostegno dei Liberalsocialisti per l’Italia, il gruppo che ha come leader nazionale il chiaramontano Antonino Distefano. Raffo è stato in carica nella precedente consiliatura, dal 2013 al 2018.

La candidatura di Franco Raffo, preside in pensione, si aggiunge a quelle, già annunciate in precedenza, di un altro ex sindaco Giovanni Caruso, che ha governato la città dal 2003 al 2013. Caruso ha riunito attorno a se vari gruppi ed esponenti politici locali.

La campagna elettorale, nel piccolo comune della piana compresa tra i fiumi Ippari e Dirillo, è un momento di grande richiamo per la comunità cittadina.

Domenica i comizi

Domenica sera, per i comizi inaugurali di due candidati, Giovanni Caruso e Franco Raffo, tanti erano presenti in piazza Matteotti. Il comizio inaugurale di Gianfranco Fidone si era svolta in precedenza e quello dell’attuale sindaco Giovanni Di Natale, anch’egli ricandidato, è in programma sabato prossimo.

A 40 giorni dal voto il quadro delle candidature è ormai delineato e le liste sono pronte.

Ad Acate, dove si vota con il sistema maggioritario, ogni candidato sarà sostenuto da una sola lista, composta da 16 candidati. Il sindaco che sarà eletto avrà la maggioranza in consiglio comunale con 10 consiglieri su 16, cinque andranno alla lista che si piazzerà al secondo posto e un sedicesimo seggio consiliare sarà assegnato, di diritto al candidato sindaco che si piazzerà al secondo posto.

Le altre liste resteranno fuori dal consiglio comunale. Le liste dovranno essere presentate entro le ore 12 del 3 maggio.

Ricordiamo che Acate è uno dei comuni che ha subito il dissesto finanziario. Il comune è uscito dal dissesto nel giugno di due anni fa, quando il ministero dell’Interno ha approvato il “Piano di estinzione dei debiti”. Il dissesto è durato cinque anni e ha messo a dura prova le amministrazioni comunali. Proprio sulle cause e le responsabilità sono uno dei temi pregnanti della campagna elettorale poiché tre dei quattro candidati hanno governato la cittadina negli ultimi cent’anni: Giovanni Caruso dal 2003 al 2013, Franco Raffo dal 2013 al 2018, Giovanni Di Natale dal 2018 ad oggi. È il sindaco in carica. Il quarto candidato, Gianfranco Fidone, è stato, venti anni fa, vicepresidente del consiglio comunale.

La novità dell’ultima ora è la decisione del Pd di sostenere il sindaco uscente Giovanni Di Natale. Esponenti del Pd sono componenti della giunta attualmente in carica. La decisione del Partito Democratico è stata confermata dal segretario provinciale Lino Giaquinta.

Il quadro dei candidati e delle liste è così delineato:

Il sindaco uscente Giovanni Di Natale, medico, dirigente Asp, sarà in campo con una lista che porta il suo nome e con il claim: “Dal dissesto alla rinascita. Acate riparte”.

Gianfranco Fidone, avvocato cassazionista è sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa, Nord Chiama Sud di Cateno De Luca, Nuova Dc di Totò Cuffaro e Insieme (gruppo vicino all’ex presidnete del consiglio provinciale Giovanni Occhipinti). Non è presente la Lega.



La lista si chiama “Acate punto a capo”.



Fidone ha già designato tre assessori: assessori designati: Giuseppe Raffo, avvocato, responsabile di una società di Programmazione,Gianfranco Ciriacono, sindacalista, consulente , presidente del consiglio comunale uscente, esponente di Fratelli d’Italia (probabile vicesindaco), Cristina Cicero, tecnologa alimentare.

Giovanni Caruso, sindaco dal 2003 al 2013, in precedenza dal 1991 al 1993 – esponente di spicco della vecchia Democrazia Cristiana fin da giovane è un medico di famiglia in pensione.

La lista è interamente civica e porta il suo nome e ha proposto il claim: “Eh già, io sono ancora qua”

Franco Raffo, sindaco dal 2013 al 2018, ma anche all’inizio degli anni 90, è un dirigente scolastico in pensione.

La sua lista si chiama: “Franco Raffo sindaco. Facciamo Acate mitica”. È una lista civica. Non ha ancora fatto conoscere i nomi dei suoi assessori designati.