Abbandono rifiuti a Comiso, quattro persone denunciate per reato ambientale

Quattro cittadini di diversa nazionalità sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati in materia ambientale a seguito di un’operazione della Polizia Locale di Comiso. L’intervento è scattato dopo pattugliamenti mirati in aree considerate particolarmente sensibili del territorio comunale, dove gli agenti hanno intercettato cittadini che abbandonavano illecitamente sacchi di rifiuti indifferenziati lungo le strade.

I trasgressori sono stati fermati, condotti presso gli uffici di Piazza Fonte Diana e trattenuti per gli adempimenti di legge. Tutti e quattro sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica per il conferimento abusivo di rifiuti, un reato previsto dal codice ambientale.

Coordinamento e controllo sul territorio

L’operazione, condotta da tre operatori della Polizia Locale sotto il coordinamento dell’Ispettore Raffaele Cassibba e del Commissario Salvatore Giardina, si inserisce nell’ampia attività di monitoraggio e prevenzione del territorio comunale, fortemente voluta dagli Assessori Dante Di Trapani e Giuseppe Alfano.

© Riproduzione riservata