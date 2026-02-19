Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Abbandono rifiuti a Comiso, quattro persone denunciate per reato ambientale
19 Feb 2026 11:20
Quattro cittadini di diversa nazionalità sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati in materia ambientale a seguito di un’operazione della Polizia Locale di Comiso. L’intervento è scattato dopo pattugliamenti mirati in aree considerate particolarmente sensibili del territorio comunale, dove gli agenti hanno intercettato cittadini che abbandonavano illecitamente sacchi di rifiuti indifferenziati lungo le strade.
I trasgressori sono stati fermati, condotti presso gli uffici di Piazza Fonte Diana e trattenuti per gli adempimenti di legge. Tutti e quattro sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica per il conferimento abusivo di rifiuti, un reato previsto dal codice ambientale.
Coordinamento e controllo sul territorio
L’operazione, condotta da tre operatori della Polizia Locale sotto il coordinamento dell’Ispettore Raffaele Cassibba e del Commissario Salvatore Giardina, si inserisce nell’ampia attività di monitoraggio e prevenzione del territorio comunale, fortemente voluta dagli Assessori Dante Di Trapani e Giuseppe Alfano.
