A19 Palermo–Catania, al via il rifacimento della pavimentazione su un tratto strategico e ad alta intensità di traffico

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale su un tratto strategico dell’autostrada A19 Palermo–Catania, una delle arterie più importanti e al tempo stesso più congestionate della rete viaria siciliana. Lo ha annunciato Anas, precisando che gli interventi interesseranno il segmento compreso tra il chilometro 184,750 e il chilometro 187,920 e si protrarranno, salvo imprevisti legati alle condizioni meteo, fino al 27 febbraio 2026.

Si tratta di un’area particolarmente delicata dell’infrastruttura, spesso al centro di criticità legate all’elevato volume di traffico, soprattutto nei periodi di punta, e oggetto negli anni di numerosi interventi di manutenzione. Proprio per questo, Anas evidenzia come i lavori in programma rappresentino un passaggio fondamentale nel più ampio percorso di ammodernamento e messa in sicurezza dell’A19.

Gli interventi di rifacimento della pavimentazione sono infatti propedeutici all’installazione delle nuove barriere spartitraffico NDBA (National Dynamic Barrier Anas), previste nel tratto compreso tra il chilometro 187,800 e il chilometro 184,900. Una fase preliminare necessaria per garantire la corretta posa dei dispositivi di sicurezza di nuova generazione, progettati per innalzare significativamente gli standard di protezione per gli utenti della strada.

Durante la prima fase dei lavori sarà prevista la chiusura parziale della carreggiata, con l’interdizione della corsia di marcia e della banchina laterale in entrambe le direzioni. Nel dettaglio, sulla carreggiata in direzione Catania il rifacimento interesserà il tratto dal chilometro 184,750 al 187,920, mentre in direzione Palermo i lavori saranno concentrati tra il chilometro 186,950 e il 187,920. Il traffico verrà deviato sulla corsia di sorpasso, una soluzione che, pur necessaria, potrebbe comportare rallentamenti su una tratta già fortemente sollecitata dal punto di vista della viabilità.

Anas invita pertanto gli automobilisti alla massima prudenza, al rispetto della segnaletica temporanea e alla moderazione della velocità in prossimità del cantiere, sottolineando come la sicurezza resti una priorità sia per gli utenti sia per il personale impegnato nelle lavorazioni.

Le nuove barriere NDBA, interamente progettate da ingegneri Anas, rappresentano un’eccellenza tecnologica nel panorama della sicurezza stradale. Realizzate in calcestruzzo e alte 1,20 metri, garantiscono un profilo continuo conforme alle normative di tutela anche per i motociclisti e hanno ricevuto nel 2023 il premio STA Annual Awards come miglior progetto innovativo per le infrastrutture di trasporto.

L’intervento si inserisce nel Piano di ammodernamento dell’autostrada A19 Palermo–Catania, affidato al Commissario Straordinario di Governo, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, affiancato dai vicecommissari Nicola Montesano e Duilio Alongi. La direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Salvatore Marco Sotera di Anas.

Un cantiere complesso, dunque, su una strada nevralgica e spesso al centro delle polemiche, ma che punta a migliorare in modo strutturale sicurezza e qualità della percorrenza lungo uno dei collegamenti fondamentali dell’isola.

[image: image.png]



