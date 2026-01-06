A Vittoria rogo in un’abitazione: due persone rischiano di morire, salvate dai Vigili del Fuoco dopo segnalazione di un fotografo. Morto il cane

Momenti di paura nella mattinata di oggi a Vittoria, dove un incendio divampato all’interno di una casa ha messo a rischio la vita di due persone, salvo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco che hanno evitato il peggio.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme si sono originate da un casotto in muratura con forno situato nei pressi dell’abitazione. Per cause che sono tuttora in fase di accertamento, l’interno del casotto ha preso fuoco, propagando un rogo che ha creato immediatamente serio pericolo per le persone presenti nelle vicinanze.

La prontezza dei vicini e del fotografo Fabio Baglieri che stava passando proprio in zona che è intervenuto e la chiamata al 112 hanno fatto scattare l’allarme, consentendo ai Vigili del Fuoco di intervenire rapidamente sul posto. I pompieri, giunti tempestivamente, hanno circoscritto l’incendio prima che potesse estendersi all’edificio residenziale adiacente, evitando così il coinvolgimento del tetto dell’abitazione, che fortunatamente non è stato interessato dalle fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento i due occupanti dell’abitazione, rimasti intrappolati dalla nube di fumo e dal rapido sviluppo delle fiamme, sono stati messi in sicurezza dal personale intervenuto. Grazie alla professionalità e alla rapidità d’azione dei Vigili del Fuoco, i due non hanno riportato gravi conseguenze. E’ purtroppo morto il loro animale domestico.

Al momento sono in corso gli accertamenti per determinare l’esatta causa dell’incendio, con gli operatori dei Vigili del Fuoco che stanno esaminando con attenzione la zona del casotto e del forno, alla ricerca di elementi che possano spiegare l’origine del rogo.

