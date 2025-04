A Scicli una fiaccolata in memoria di Ilaria e Sara, vittime di femminicidio

A promuovere il momento di riflessione e di denuncia contro la violenza alle donne è la Casa delle Donne da anni impegnata nella cura e nel sostegno ai bisogni di persone vulnerabili e non. Domenica sera Scicli scenderà in strada per ricordare Ilaria Sula e Sara Campanella, le ultime due giovani vittime di femminicidio al grido di “Unite per dire no alla violenza sulle donne. Non sei sola!”.

L’invito della presidente Melania Carrubba: “scendiamo in strada per illuminare il buio della violenza. Portate una fiaccola, un lume, un cartellone, un segno di resistenza – dice – facciamoci sentire. Facciamolo per Ilaria, per Sara, per tutte. Ogni luce sarà un messaggio per chi non c’è più e per chi lotta ancora”.

