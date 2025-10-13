A Scicli arriva UNICA, il supermercato che rivoluziona la spesa: prezzi più bassi tutti i giorni

Un supermercato diverso, con nuova filosofia di consumo, che cambia il concetto classico di acquisto e propone ai consumatori un’esperienza innovativa, sostenibile e concretamente conveniente. Il 16 ottobre, a Scicli, in via Noce 6, aprirà UNICA, il primo supermercato in Sicilia (e uno dei primi in Italia) a sposare interamente la filosofia dell’Everyday Low Price,

L’Everyday Low Price è un’idea commerciale che nasce nell’ambito della grande distribuzione internazionale come modello alternativo alle promozioni occasionali, come il celebre e diffuso “volantino”. La filosofia dell’EDLP, sposata e applicata dal neonato marchio UNICA, invece di puntare su sconti temporanei e offerte lampo, propone prezzi bassi e stabili sempre, su tutti i prodotti dei brand più importanti sul mercato esposti nel punto vendita e in ogni giorno dell’anno, garantendo convenienza costante, trasparenza e fiducia ai clienti.

Niente più promozioni effimere, dunque, né offerte a tempo su alcuni prodotti, che di solito inducono il consumatore a cacciare l’offerta e attendere i volantini per poter usufruire di uno o più prodotti specifici, spesso accumulandone quantità più elevate rispetto al reale bisogno. Un comportamento d’acquisto non sostenibile, perché determina sprechi e costringe a spostarsi da un supermercato a un altro per andare a trovare i prezzi più bassi, e oltretutto conveniente solo in parte, in quanto il risparmio è solo sui prodotti in sconto.

La filosofia dell’EDLP, invece, garantisce trasparenza e un risparmio costante e complessivo su tutta la spesa, evitando gli accumuli e gli sprechi. In tal senso essa garantisce sostenibilità, in quanto fa sì che il punto vendita che la propone diventi un supermercato di prossimità, in cui trovare tutto quello di cui si ha bisogno a un prezzo più conveniente in ogni periodo dell’anno, senza spostarsi da un negozio all’altro.

«Con l’Every Day Low Price – si legge sui canali social del supermercato – non esistono “giorni giusti” per fare la spesa, né corse tra un supermercato e l’altro per inseguire la promozione migliore. La convenienza è costante, trasparente e reale. Da UNICA trovi tutto in un solo posto, sempre al prezzo più basso. Significa che la tua spesa diventa più veloce, più semplice e soprattutto più intelligente. Perché risparmiare davvero non vuol dire solo spendere meno, ma anche vivere meglio».

Scicli, secondo gli ideatori del progetto, dovrebbe essere solo la prima tappa di un percorso che dovrebbe portare alla nascita di altri punti vendita anche in altri comuni della provincia di Ragusa e non solo.

Con l’apertura del suo primo punto vendita, dunque, UNICA darà l’opportunità ai cittadini di Scicli di sperimentare un modo innovativo di fare la spesa: prezzi più bassi tutti i giorni e convenienza quotidiana su ogni prodotto. Le basi ideali per costruire un rapporto di fiducia e trasparenza tra supermercato e clienti, con un’attenzione anche alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi.

Con UNICA, la convenienza quotidiana diventa la regola. Dal 16 ottobre, a Scicli, via Noce 6, sarà possibile scoprirlo di persona.

© Riproduzione riservata