A Santa Croce si realizza una nuova mensa scolastica

Al Comune di Santa Croce è stato aggiudicato l’appalto per la realizzazione della nuova mensa scolastica. I finanziamenti arrivano grazie a dei fondi del PNRR denominati “Piano di estensione del tempo pieno e mense – Next Generation EU”, rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole del primo ciclo. La struttura, ad impianto circolare con pareti vetrate, progettata dall’Arch. Giovanni Gatto con la collaborazione per la parte impiantistica dell’ing. Fabrizio Leggio, verrà realizzata tra l’edificio che ospita la Scuola dell’infanzia e il Plesso 10 aule e sarà ben visibile percorrendo via G. Di Vittorio.

L’APPALTO

L’appalto è stato aggiudicato alla Società Italiana Autostrade e Gallerie Srl che ha praticato uno sconto del 23,99% sull’importo dei lavori di € 276.562,82 (oltre € 5.427,00 per oneri della sicurezza); le opere avranno inizio obbligatoriamente entro il mese di giugno e dovranno concludersi entro la fine dell’anno. Il collaudo, invece, è fissato entro il 30 giugno 2026.