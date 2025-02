A Ragusa una giornata all’insegna delle arti marziali cinesi: si è svolto il torneo “Tigre d’Inverno”

Un weekend all’insegna dello sport e della tradizione marziale. Domenica scorsa, la città di Ragusa ha ospitato la terza edizione del torneo interregionale di arti marziali cinesi e sport da combattimento “Tigre d’Inverno”, un evento patrocinato dal Comune e organizzato dall’associazione Arti d’Oriente Asd in collaborazione con il Csen provinciale di Ragusa.

L’evento, che si è svolto presso la struttura sportiva Pappalardo di via Aldo Moro, è stato diretto dal maestro Davide Migliorisi, responsabile del settore Wushu kung fu e sanda del Csen Ragusa. La competizione ha visto protagonisti oltre 150 atleti provenienti da cinque società sportive siciliane, sotto gli occhi di un pubblico caloroso che ha seguito con entusiasmo l’intera giornata di gara.

LE DISCIPLINE IN GARA

L’obiettivo della manifestazione era quello di promuovere e diffondere le discipline del kung fu cinese, mettendo in risalto sia le forme tradizionali e moderne del wushu kung fu, sia le tecniche di combattimento come il tuishou (a piedi fissi e mobili), il sanda light e le prove demo fight per i più piccoli.

Grazie a un team di arbitri esperti, responsabili tecnici e genitori degli allievi, il torneo si è svolto in un clima di armonia, rispetto e professionalità, dimostrando ancora una volta l’importanza della scuola Arti d’Oriente Asd come punto di riferimento per le arti marziali cinesi nella provincia iblea.

IL RUOLO DI ARTI D’ORIENTE ASD

La scuola Arti d’Oriente Asd Itka di Ragusa, fondata dal maestro Davide Migliorisi negli anni ’90, continua a essere un pilastro per la diffusione delle arti marziali cinesi nel territorio. Negli anni, ha saputo coniugare tradizione e modernità, ampliando la propria offerta formativa anche agli sport da combattimento come sanda, MMA, pugilato, tuishou, grappling, BJJ no gi e lotta, offrendo ai giovani la possibilità di sperimentare percorsi sportivi diversificati.

La scuola Arti d’Oriente Asd ha chiuso il torneo con un ottimo bilancio, conquistando: 15 primi posti, 6 secondi posti, 4 terzi posti e 9 demo pari merito.

© Riproduzione riservata