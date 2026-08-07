A Ragusa torna il bus gratuito per il Koala: corse notturne l’8 agosto, ecco come prenotare

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Torna il servizio di trasporto gratuito da e per la discoteca Koala per la serata di sabato 8 agosto 2026. L’iniziativa, realizzata in sinergia tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Comune di Ragusa, Koala e ditta Tumino, punta a garantire un’alternativa sicura per raggiungere il locale e rientrare a casa al termine della serata.

Il servizio prevede una sola corsa di andata e una sola corsa di ritorno, con fermate distribuite tra Ragusa Ibla, Ragusa e Marina di Ragusa.

Prenotazione obbligatoria: c’è tempo fino alle 14

Per utilizzare il bus è necessario compilare il modulo di iscrizione entro e non oltre le ore 14 di sabato 8 agosto 2026. Le prenotazioni effettuate oltre il termine indicato non saranno accettate.

Modulo di prenotazione del servizio bus

Al momento dell’iscrizione è fondamentale utilizzare una sola email per ciascuna persona. Non bisogna quindi effettuare più registrazioni con indirizzi differenti per lo stesso utente.

La compilazione del modulo comporta la registrazione automatica della richiesta, mentre la conferma definitiva sarà inviata via email nel primo pomeriggio dell’8 agosto dall’indirizzo istituzionale informagiovani@comune.ragusa.it.

Se cambiano i dati, basta aggiornare la richiesta

In caso di necessità di modifica dei dati già inseriti, sarà sufficiente compilare nuovamente il modulo utilizzando la stessa email indicata nella prima registrazione. Il sistema provvederà ad aggiornare automaticamente la richiesta.

Chi invece dovesse rinunciare al servizio è invitato a comunicare tempestivamente la disdetta all’indirizzo informagiovani@comune.ragusa.it, così da consentire una migliore organizzazione del trasporto.

L’andata: partenza da Ibla alle 22.30

Il bus partirà da Ragusa Ibla, Parcheggio della Repubblica, alle ore 22.30. La corsa proseguirà verso Scalo Merci a Ragusa, con passaggio previsto alle 22.40, per poi raggiungere Via Brin a Marina di Ragusa alle 23.00.

L’arrivo al Koala è previsto alle 23.10. Si tratta dell’unica corsa disponibile per raggiungere la discoteca nella serata dell’8 agosto.

Il ritorno dal Koala alle 4 del mattino

Per il rientro è prevista un’unica corsa, con partenza dal parcheggio del Koala alle ore 4.00.

Il bus farà quindi tappa a Via Brin alle 4.10, allo Scalo Merci alle 4.30 e arriverà infine a Ragusa Ibla, Parcheggio della Repubblica, alle 4.40.

Un’alternativa sicura per il rientro notturno



Per poter usufruire del collegamento gratuito è però indispensabile completare la procedura di prenotazione entro l’orario stabilito e attendere la conferma definitiva via email.

L’appuntamento è dunque per sabato 8 agosto: partenza da Ibla alle 22.30, arrivo al Koala alle 23.10 e rientro alle 4 del mattino con fermate a Marina di Ragusa, Ragusa e Ibla.

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