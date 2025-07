A Ragusa si cucina solo con i suoni. Ecco la novità

RAGUSA – Nessuna padella che sfrigola, nessuna fiamma viva. Solo vibrazioni. Come in un’orchestra invisibile, le onde sonore compongono una melodia culinaria mai sentita prima. Il risultato? Piatti cotti alla perfezione, colori brillanti, sapori pieni, nutrienti intatti.

A sperimentare questa nuova frontiera della cucina sono stati gli studenti del quarto anno della Scuola dei Mestieri Logos, protagonisti di una giornata che ha il sapore – è proprio il caso di dirlo – del futuro.

Il viaggio nell’innovazione è avvenuto all’interno dei laboratori della IFA Arredamenti, azienda che da anni accompagna l’evoluzione del settore della ristorazione professionale. Ed è qui che gli studenti, accompagnati dai docenti e accolti da Pietro Alfano, hanno scoperto Sonika, un dispositivo che sembra uscito da un film di fantascienza: cucina a ultrasuoni, senza fuoco né fornelli.

Grazie a questa tecnologia, la cottura avviene tramite onde sonore ad alta frequenza, che trattano l’alimento a bassa temperatura, preservando struttura, gusto e proprietà nutrizionali. Un processo preciso, pulito, rivoluzionario.

Durante la dimostrazione, tra una vibrazione e l’altra, sono nati piatti che sembrano coniugare il mondo del domani con la sapienza del passato: verdure croccanti, carni tenere, dessert inaspettati, tutti cotti esclusivamente con gli ultrasuoni.

Non solo show tecnologico, ma formazione di valore. A condividere esperienza e visione sono stati Elisa Simoni (Responsabile Commerciale IT Silko), Michele Bartolini (Responsabile tecnico Silko) e Carmine Calò, chef di Waveco, tra i pionieri della cucina sonora.

«I nostri allievi – commentano dalla Scuola dei Mestieri Logos – non hanno assistito a una lezione tecnica, ma vissuto un momento ispirazionale. Un’esperienza che mostra come l’innovazione possa diventare alleata dell’arte culinaria. Oggi, per distinguersi e crescere in un settore in continua trasformazione, serve il coraggio di sperimentare».

E così, tra un’onda e l’altra, anche in provincia di Ragusa si comincia a cucinare come nel futuro. Dove il suono non è solo musica per le orecchie, ma anche per il palato.

© Riproduzione riservata