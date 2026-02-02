A Ragusa riduce in fin di vita a colpi di mazza l’uomo che aveva fatto delle avances alla sua fidanzata: condannato a 6 anni e 6 mesi

E’ stato condannato a 6 anni e 6 mesi con rito abbreviato il 24 enne di origine albanese che il 16 maggio del 2025 aveva aggredito a colpi di mazza un connazionale. In base alle indagini coordinate dalla Procura iblea e svolte dai carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa alla base della folle aggressione ci sarebbe stato un dissidio privato di natura sentimentale.

Chi è la vittima

La vittima, un 36enne anch’egli albanese avrebbe mosso alcune avances alla fidanzata dell’aggressore. Dopo un primo scambio di reciproci insulti, il 24enne avrebbe estratto dall’interno della propria autovettura una mazza in plastica dura ad uso edile, che è stata recuperata e sequestrata dai carabinieri. Poi, una serie di colpi sferrati con violenza anche al capo della vittima.

Le ferite riportate

Il 36enne, con gravi fratture craniche era stato lasciato a terra, poi soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove era stato stabilizzato per l’ immediato il trasferimento al Cannizzaro di Catania, per la gravità delle ferite riportate. La vittima, le cui condizioni erano rimaste drammatiche per parecchio tempo, e alla quale è stata ricostruita una parte della calotta cranica, si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Daniele Scrofani.

Le telecamere di sorveglianza hanno aiutato nelle indagini

La svolta nelle indagini, grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza; in due giorni il presunto responsabile era stato individuato e sottoposto a fermo perché sarebbe stato in procinto di allontanarsi dal territorio nazionale. Stamane, il 24 enne che attraverso l’avvocato Matteo Anzalone ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi dal gip presso il Tribunale di Ragusa. Il Pm aveva chiesto la condanna a 8 anni di carcere. Foto di repertorio generata da Ai





