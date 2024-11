A Ragusa è Natale. Meglio così che pomì, stavolta!

Come da programma accensione delle luminarie questo pomeriggio a Ragusa con una breve cerimonia in piazza San Giovanni e l’accensione delle luci natalizie nel centro storico e nel resto della città. Anche una cosa che sembra praticamente ovvia, come appunto rendere per tempo e in modo adeguato più accogliente la città con tanto di atmosfera natalizia, sui social è divenuta motivo di polemica. Troppo presto, troppo Natale, siamo ancora a novembre. Insomma lamentele, ma in verità anche complimenti. A nostro modesto avviso è meglio aver installato e acceso le luminarie con questo largo anticipo, piuttosto che, come avvenuto in alcuni anni, attendere le luminarie praticamente ancora già sotto le feste. E poi l’atmosfera natalizia riscalda gli animi e i cuori e probabilmente, oltre allo shopping natalizio che favorisce i commercianti di prossimità, si riscoprono anche i valori più veri. Del resto si sa, a Natale siamo tutti più buoni. foto di Salvo Bracchitta

