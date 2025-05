A Ragusa arriva “Vigilando in Sicurezza”: due giorni tra educazione, spettacoli e solidarietà

Educare, divertire e sensibilizzare: sono questi gli ingredienti della manifestazione “Vigilando in Sicurezza”, che il 6 e 7 giugno 2025 animerà Piazza Libertà con attività, spettacoli e momenti di riflessione dedicati a grandi e piccoli.

Organizzata con il coinvolgimento di Vigili del Fuoco, Polizia Locale e numerose realtà associative del territorio, la due giorni è pensata come un’esperienza a misura di famiglia, con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale e civile attraverso il gioco, il contatto diretto con le forze dell’ordine e la partecipazione attiva.

Protagonisti i bambini, tra “Pompieropoli” e guida responsabile

Le mattinate e i pomeriggi del 6 e 7 giugno, dalle 10.00 alle 19.00, saranno dedicati ad attività educative. I più piccoli potranno trasformarsi in piccoli pompieri grazie a Pompieropoli, un percorso esperienziale guidato dai Vigili del Fuoco, oppure mettersi alla prova al volante in un circuito educativo pensato per apprendere le basi della sicurezza stradale in modo pratico e divertente.

Non mancheranno laboratori, simulazioni e dimostrazioni curate dalla Polizia Locale di Ragusa, tutte pensate per accendere nei più giovani la consapevolezza del rispetto delle regole, non solo sulla strada ma anche nella vita quotidiana.

Musica, cabaret e solidarietà: una festa per tutta la città

La sera del 6 giugno sarà la musica a farla da padrona, con il concerto de “I Picciotti di Vasco”, tribute band dedicata al rocker di Zocca, e a seguire l’ironia pungente di Andrea Barone.

Il 7 giugno si replica con uno show musicale dedicato ai Pink Floyd, accompagnato dalla partecipazione speciale del Coro Mariele Ventre, e chiusura all’insegna delle risate con il comico siciliano Massimo Spata.

Solidarietà al centro: il cuore della manifestazione

“Vigilando in Sicurezza” non è solo intrattenimento ed educazione: l’intero evento sarà accompagnato da una raccolta fondi a favore delle associazioni “Raggio di Sole” e “Così Come Sei”, che operano nel territorio ragusano a sostegno di persone fragili e con disabilità. Un modo concreto per unire cultura della sicurezza e spirito di comunità.

