A Ragusa arriva la pista di pattinaggio, più piccola rispetto al passato

Il centro storico di Ragusa Superiore si prepara ad accogliere una delle principali attrazioni natalizie: la pista di pattinaggio su ghiaccio, situata in Piazza San Giovanni. L’inaugurazione è fissata per le 17 e promette di regalare un pomeriggio ricco di emozioni e divertimento per grandi e piccoli. L’iniziativa è organizzata dal Centro Commerciale Naturale I Tre Ponti e rappresenta un appuntamento tradizionale che torna a rallegrare la città.

Questa nuova apertura, che ha un sapore di déjà vu, richiama alla memoria i precedenti allestimenti della pista in Piazza San Giovanni, che in passato ha ospitato eventi simili, talvolta con dimensioni più ampie. Sebbene non si tratti di una novità assoluta, la pista di pattinaggio è comunque un’attrazione che arricchisce il panorama delle festività natalizie, contribuendo ad animare il cuore del centro storico e a creare un’atmosfera incantata.

L’inaugurazione sarà un evento speciale, arricchito dalla presenza di mascotte, che intratterranno i bambini e daranno vita a momenti di gioia e allegria. Non mancheranno effetti spettacolari come lo sparacannone di neve artificiale, capace di creare l’illusione di un paesaggio innevato, e animazioni per coinvolgere tutti i partecipanti.

Il ritorno della pista di pattinaggio rappresenta una bella occasione per rivitalizzare le strade del centro storico e incentivare la visita di cittadini e turisti, creando un punto d’incontro e socializzazione durante le festività. Per garantire il successo dell’iniziativa, è essenziale una promozione adeguata e mirata, affinché l’evento possa ricevere l’attenzione che merita e contribuire a sostenere le attività del centro storico di Ragusa.

foto di una precedente edizione

foto della pista di quest’anno (foto di Luigi Dimaria da facebook)

