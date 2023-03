A quasi un mese dal ciclone, a San Giacomo nulla è stato ancora fatto. FOTO

Nonostante sia passato quasi un mese dal ciclone mediterraneo che ha devastato gran parte della provincia di Ragusa, ci sono zone che non sono state ancora interessate dagli interventi di ripristino. Una di queste zone è San Giacomo, frazione rurale di Ragusa. Purtroppo, da queste parti, nessun intervento è stato ancora effettuato, con gravi disagi per tutti i residenti e gli operatori delle aziende agricole che si trovano in zona.

I PROBLEMI A SAN GIACOMO

Lungo le reti viarie di competenza comunale, un tempo strade provinciali o regionali si registrano disagi uno dietro l’altro: muri di cemento crollati in alcuni tratti, muri di pietra a secco che si sono lasciati completamente andare mettendo a repentaglio la sicurezza riguardante la tenuta del piano asfalto di alcune strade, cumuli di detriti ancora presenti e non rimossi che intralciano la mezzeria della carreggiata in più punti, buche presenti in pratica dappertutto visto e considerato che asfalto nuovo, da queste parti, non se ne vede da oltre sei mesi e quindi le ultime violente piogge hanno compromesso la situazione esistente. Cosa si aspetta a intervenire?