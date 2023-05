A Modica vince la Monisteri. Castello: “Non mi complimento con lei”

A Modica vince Maria Monisteri. Anche le prime proiezioni la danno per vincente. Occorre attendere i dati definitivi ma la forbice è molto ampia e non dà speranze agli altri candidati come era facilmente prevedibile. Perdono dunque Nino Gerratana e Ivana Castello, quest'ultima nella nostra diretta elettorale ha detto che non andrà a complimentarsi con la Monisteri. Seguire la diretta sul nostro sito web