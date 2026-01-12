A Modica un uomo in fin di vita dopo un violento pestaggio: arrestata la compagna straniera

È ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica un uomo di 50 anni, giunto ieri al Pronto soccorso con costole rotte, un polmone perforato e numerose lesioni su tutto il corpo. La prognosi resta riservata e l’uomo è in serio pericolo di vita.

Secondo quanto emerso, l’uomo era stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118 nella mattinata di ieri. Ai sanitari avrebbe inizialmente raccontato di essere caduto dalle scale, ma la versione fornita non ha convinto i medici, considerata la gravità e la diffusione delle ferite riportate. Il corpo presentava infatti lividi estesi e profonde ferite al volto.

I sanitari hanno quindi provveduto a segnalare il caso alle forze dell’ordine. Le indagini sono state avviate immediatamente dagli agenti del Commissariato di Polizia di Modica, che nel corso del pomeriggio hanno ascoltato diverse persone, concentrando in particolare l’attenzione sulla compagna dell’uomo, una donna marocchina di 42 anni.

La donna, è stata successivamente arrestata. Dopo le formalità di rito è stata trasferita nel carcere di Piazza Lanza a Catania, a disposizione dell’autorità giudiziaria, con l’accusa di tentato omicidio. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

L’uomo resta ricoverato sotto stretta osservazione medica, mentre gli investigatori continuano a lavorare per chiarire il contesto e le responsabilità dell’episodio. Si tratterebbe dell’uomo che qualche giorno fa era risultato irreperibile.

