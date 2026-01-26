A Modica un tombino può rendere la vita difficile: la denuncia di un cittadino disabile

Un problema apparentemente “minore”, ma che può trasformarsi in una vera e propria tortura quotidiana. Dopo oltre un mese di segnalazioni rimaste senza risposta, un cittadino di Modica ha deciso di rivolgersi anche alla nostra redazione per denunciare una situazione che incide pesantemente sulla qualità della vita, soprattutto nelle ore notturne.

A scriverci è Carmelo Agosta, residente in via Risorgimento, che già dal 12 dicembre 2025 ha inviato ripetuti solleciti agli uffici comunali competenti senza ottenere alcun intervento. Oggetto della segnalazione è un tombino estremamente rumoroso, situato in via Risorgimento all’altezza del civico 29, nei pressi di un centro estetico.

Ad ogni passaggio di auto, e in modo ancora più marcato con i mezzi pesanti, il tombino produce un rumore metallico assordante, che si ripete centinaia, se non migliaia di volte al giorno. Un disagio che diventa insostenibile durante la notte.

A rendere la situazione ancora più grave è il fatto che il segnalante sia una persona con disabilità grave, costretta a subire questo frastuono continuo all’interno della propria abitazione. Un disagio che va ben oltre il fastidio occasionale e che assume i contorni di un problema di vivibilità e rispetto della persona.

Nonostante le richieste formali, complete di indirizzo preciso e recapiti, nessun intervento di manutenzione risulta essere stato effettuato. Un silenzio che pesa e che lascia l’amaro in bocca, soprattutto quando si parla di interventi semplici, risolvibili in tempi rapidi, se solo ci fosse attenzione.

Il caso del tombino rumoroso è solo una goccia nel mare, ma rappresenta bene lo stato di molte strade di Modica, spesso dissestate, rattoppate e piene di criticità che finiscono per ricadere quotidianamente sui cittadini. Piccoli problemi che, sommati, diventano grandi disagi.

La segnalazione di Carmelo Agosta non è solo una richiesta di intervento, ma un appello al senso di responsabilità: perché anche una manutenzione “minore” può fare la differenza tra una vita sopportabile e una quotidianità resa difficile dall’inerzia.

Ora la speranza è che, dopo oltre un mese di silenzio, qualcuno decida finalmente di ascoltare.

