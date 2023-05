A Modica sfida a tre (due donne) e tanti assessori designati. ECCO I NOMI

Tre, numero perfetto. A Modica sarà una sfida significativa tra tre candidati a sindaco. C’è Maria Monisteri che è sostenuta da 4 liste per un totale di 96 candidati al Consiglio comunale. E’ assessore uscente ed è vicina all’ex sindaco Ignazio Abbate anche se, ha più volte detto, non è di certo manovrata dall’ex primo cittadino oggi divenuto parlamentare. C’è un’altra donna in sfida. Si tratta di Ivana Castello che nell’area progressista, trovando anche l’appoggio dei grillini, si presenta supportata da ben sei liste compresa la lista che fa capo all’on. Cateno De Luca. Infine c’è la candidatura a sindaco di Nino Gerratana, anche lui non alla prima esperienza politica, candidato da, come dice, cittadino libero e sostenuto da due liste.

GLI ASSESSORI DESIGNATI. ECCO CHI SONO. TUTTI I NOMI

La Monisteri ha indicato come propri assessori designati Tino Antoci, Giorgio Belluardo, Chiara Facello, Saro Viola. La Castello ha invece scelto di indicare Simona Pitino, Salvador Avola, Paola Brullo, Giorgio Aprile e Francesco Stornello. Infine Gerratana ha designato come proprio eventuali assessori Francesca Maria Placenti, Ester Mauro, Tato Cavallino e Francesco Militello, quest’ultimo co-protagonista di tante recenti battaglie partite dai social.