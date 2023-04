A Modica saranno soltanto tre i candidati alla carico di Sindaco. Il gruppo politico di Zaccaria getta la spugna.

A Modica i candidati alla carica di Sindaco saranno tre soltanto. “Non ci sono più le condizioni, infatti, affinchè un quarto candidato, facente riferimento alla nostra cosiddetta cordata degli imprenditori , esprima un proprio nome che possa concorrere con gli altri tre” Ad affermarlo lo stesso Zaccaria che lavorava da settimane al progetto ,nella speranza di aggregare uomini e consensi che in qualche modo avrebbero potuto dire la loro e magari togliersi qualche sassolino dalle scarpe accumulato in questi anni di convivenza con Ignazio Abbate.

Carmela Minioto non si candida

E dopo settimane di riunioni, di incontri e di nomi fatti come possibili concorrenti allo scranno più alto di palazzo San Domenico, non se ne è fatto nulla. Molto ha contributo anche la decisione della Lega e di conseguenza dei Minardo, di sostenere con una propria lista civica Maria Monisteri. Zaccaria sperava forse in un asset con il gruppo Minardo per fare quadrato e rafforzare un candidato anti Monisteri. Così non è andata. Una decisione quella della Lega, che di fatto ha spaccato il già impalpabile centro destra modicano che con un altra lista civica ad esempio, quella di Fratelli di Italia, che ha poi deciso di sostenere il progetto di Nino Gerratana. Prima conseguenza immediata della scelta di zaccaria di non proseguire, è quella che non vedrà concorrere in questa competizione elettorale, dopo quattro consiliature, la attuale presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, vicina all’imprenditore Zaccaria ed al suo gruppo e sostenuta proprio da lui nella precedente competizione elettorale. Carmela Minioto, raggiunta da noi telefonicamente, giustifica questa scelta con ragioni sia di natura familiare che di opportunità politica, lasciando trasparire molta serenità per questa scelta. Sino a che punto sia vera questa serenità per una donna come lei da sempre impegnata in politica, non ci è dato sapere, considerato che per qualche tempo girava in alcuni ambienti proprio il suo nome come candidata alla carica di Sindaco anche per caratterizzare prevalentemente al femminile la competizione elettorale.

Ancora non tutto è perduto per alcuni

Tuttavia c’è ancora chi non ha proprio perso le speranze all’interno del gruppo. Secondo alcuni ben informati, Zaccaria pare non abbia abbandonato del tutto il suo progetto e in questi ultimi giorni pare voglia giocarsi una probabile ultima carta. Sembra tuttavia a molti altri più una vana speranza che un fatto ormai concreto. In ogni caso c’è ancora tempo anche per eventuali accordi dell’ultima ora con gli attuali candidati Sindaco. Il termine per la presentazione delle candidature con il deposito ufficiale scade infatti il prossimo 3 di maggio di Maggio.