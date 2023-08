A Marina di Ragusa vandalizzate dieci auto

Una decina di auto sono state vandalizzate stanotte a Marina di Ragusa. Le auto in sosta da piazza Padre Pio verso il lungomare sono state pesantemente danneggiate: hanno asportato specchietti esterni e rovinato le carrozzerie.

UNA BRUTTA SORPRESA PER GLI AUTOMOBILISTI

Una brutta sorpresa per gli automobilisti che, al loro ritorno, si sono trovati in questa situazione: alcuni di loro hanno provveduto a sporgere regolare denuncia ai Carabinieri. Una situazione molto simile è stata segnalata anche a Cava D’Aliga: anche in questo caso, gli automobilisti hanno trovato alcune auto danneggiate.

La richiesta da parte dei turisti e dei residenti è quella di avere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.