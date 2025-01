A Marina di Ragusa appuntamenti per promuovere il consumo consapevole

Il Gas Mazzarelli continua la sua missione di sensibilizzazione sul consumo consapevole, sostenibile e a km zero, arricchendo il calendario con nuovi eventi in piazza e Open Day nelle aziende locali.

Successo per l’incontro in Piazza Duca degli Abruzzi

Lo scorso sabato, la comunità iblea ha risposto con entusiasmo all’iniziativa in Piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, promossa dai produttori e soci del Gruppo di Acquisto Solidale (GAS). L’evento ha riscosso un ottimo riscontro, non solo per le vendite, ma soprattutto per l’interesse verso i valori di sostenibilità e alimentazione sana.

Il Gas Mazzarelli punta ora a sfruttare le prossime date per coinvolgere esperti del settore e approfondire temi legati alle buone pratiche alimentari e agli obiettivi dei produttori locali.

Gli appuntamenti in Piazza Duca degli Abruzzi (dalle 10:00 alle 14:00): Sabato 22 febbraio 2025, Sabato 22 marzo 2025, Sabato 26 aprile 2025, Sabato 31 maggio 2025

Open Day nelle aziende del territorio

Oltre agli eventi in piazza, il Gas Mazzarelli lancia un ciclo di Open Day all’interno delle aziende agricole del territorio, per offrire ai soci un’occasione di conoscenza diretta dei produttori e dei metodi di coltivazione e trasformazione.

