A Marina di Modica residenti e commercianti lanciano una petizione per spostare l’ATM in una zona più sicura

Un servizio essenziale che incide direttamente sulla vivibilità, sulla sicurezza e sull’accoglienza di una località turistica. Da questa consapevolezza nasce la petizione avviata da residenti e commercianti di Marina di Modica, che chiedono lo spostamento dell’attuale sportello ATM in una zona centrale, illuminata, sicura e facilmente accessibile, preferibilmente nei pressi della piazza e delle principali attività commerciali.

Attualmente il bancomat è collocato all’ex piscina, in una posizione ritenuta decentrata e poco funzionale, con criticità evidenti: scarsa illuminazione, percezione di insicurezza soprattutto nelle ore serali, difficoltà di accesso per le persone con disabilità e distanza dai luoghi che rappresentano il cuore pulsante della frazione. Una situazione che crea disagi non solo ai residenti, ma anche ai numerosi visitatori che, soprattutto nei mesi estivi, frequentano Marina di Modica.

I promotori dell’iniziativa sottolineano come un servizio di base come l’ATM debba garantire inclusività e sicurezza, in una località che vive di turismo e che si fregia della Bandiera Blu, riconoscimento che non riguarda solo la qualità del mare ma anche l’attenzione ai servizi, all’accessibilità e alla qualità della vita urbana.

Lo spostamento dello sportello in un’area più centrale porterebbe benefici concreti: maggiore sicurezza per gli utenti, migliore accessibilità per anziani e persone con mobilità ridotta e un positivo indotto per le attività commerciali, grazie a un aumento del passaggio pedonale. Un intervento che, secondo i firmatari, rappresenterebbe un segnale di attenzione verso una comunità che chiede servizi adeguati al proprio ruolo turistico.

L’appello è rivolto non solo a chi vive e lavora tutto l’anno a Marina di Modica, ma anche a chi la sceglie come meta per le vacanze: firmare la petizione significa contribuire a rendere la frazione più accogliente e funzionale per tutti. Naturalmente, viene sottolineata anche la necessità che la nuova collocazione dell’ATM sia facilmente raggiungibile e compatibile con la sosta delle auto, evitando nuove criticità.

Un’iniziativa civica che punta al dialogo con le istituzioni e gli enti competenti, nella convinzione che anche dai piccoli servizi passa la qualità dell’accoglienza e la capacità di una località marina di essere davvero a misura di cittadini e turisti. E’ possibile firmare su: https://www.change.org/p/richiediamo-atm-nel-centro-di-marina-di-modica?signed=true

