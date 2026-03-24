A Marina di Modica oltre 90 volontari ripuliscono la spiaggia: raccolti 350 kg di rifiuti

Si è svolta con grande partecipazione nel pomeriggio di sabato 21 marzo l’iniziativa ecologica “Marina di Modica si differenzia”, promossa dalla comunità locale in collaborazione con Plastic Free Onlus e patrocinata dal Comune di Modica. L’evento ha visto la partecipazione attiva di oltre 90 volontari, tra cui famiglie e numerosi bambini, impegnati nella raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia, contribuendo concretamente alla cura e valorizzazione del litorale.

Il bilancio dell’iniziativa è estremamente positivo: sono stati raccolti più di 350 kg di rifiuti, ritirati immediatamente dalla ditta IGM, a dimostrazione dell’efficacia della collaborazione tra istituzioni e società civile. Fondamentale è stata anche la partecipazione della online community “Sei di Marina di Modica se…”, coordinata dal moderatore Marcello Sarta, che ha contribuito attivamente a sensibilizzare i residenti e a organizzare i volontari.

All’evento hanno preso parte, oltre ai cittadini, anche figure istituzionali e esperti del settore: l’Assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro, l’Assessore Piero Armenia, l’esperto ambientale Dario Modica e il referente provinciale di Plastic Free, Graziano Accetta. “Insieme ai componenti dell’ufficio ecologia – ha dichiarato l’Assessore Cannizzaro – abbiamo guidato simbolicamente il gruppo dei volontari, condividendo un momento di importante impegno civico e sensibilizzazione ambientale”.

Grazie alla partecipazione responsabile dei volontari, è stato possibile restituire decoro e maggiore fruibilità a uno dei tratti più frequentati della costa modicana, in vista della prossima stagione estiva. L’iniziativa si conferma come un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione e territorio, promuovendo la sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva dei cittadini.

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