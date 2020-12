A Donnalucata, il delivery con serenata. E la seranata te la fa...Marco Cascone! - Ragusa Oggi

A Donnalucata, il delivery con serenata. E la seranata te la fa…Marco Cascone!

Un pasto gourmet recapitato a domicilio con spettacolo musicale annesso. E la serenata te la fa il maestro Marco Cascone, noto musicista ibleo divenuto celebre per aver composto colonne sonore di alcuni film importanti, tra i quali Italo della regista Alessia Scarso.

L’idea è di un noto ristorante di Donnalucata, frazione marinara di Scicli, che ha deciso di “coccolare” i propri clienti che chiedono il delivery con una serenata itinerante. Si tratta certamente di un delivery gourmet, che prevede un cachet minimo per i musicisti e per il personale, ma l’idea sembra essere stata molto apprezzata per originalità e perchè no? Per un pizzico di romaticismo.

L’iniziativa è stata portata avanti quando la Sicilia si trovava in zona arancione. Adesso, a pranzo, i clienti possono recarsi al ristorante ma il delivery con serenata è un servizio che viene ancora effettuato.