A Chiaramonte nasce l’associazione culturale femminile “8 marzo”

Nasce a Chiaramonte un’associazione culturale tutta al femminile: si chiama Associazione culturale femminile “8 marzo” e sarà inaugurata proprio mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 18.30. La sede sorgerà in via Marconi 41.

Lo scopo dell’associazione non è solo quello di dare un forte messaggio a favore delle donne e contro la violenza di genere, ma anche creare un modello di integrazione per donne emigrate, disabili, anziane e di tutte coloro che vogliono passare dei momenti di convivialità all’interno di un vero e proprio “salotto femminile”.

NON SOLO UN’ASSOCIAZIONE, MA ANCHE UN LUOGO D’INCLUSIONE

L’associazione, infatti, si propone come luogo d’ascolto per coloro che vogliono esprimere se stesse in un ambiente amichevole di ascolto e condivisione, in un progetto di inclusione nel tessuto sociale della città.

L’associazione, che sarà presieduta da Katia Puglisi, vuole essere un centro informazioni e al proprio interno creerà dei laboratori artistici, di ricamo, cucito e artigiano femminile in modo da favorire, grazie a queste attività, la socializzazione.



Le associate si metteranno a disposizione per collaborare durante le manifestazioni e gli eventi del

Comune e nelle stesso tempo organizzare eventi e manifestazioni finalizzate alle donne e rispettive famiglie.

Sono previsti, infatti, eventi di solidarieta’ rivolti alle donne bisognose fissando delle giornate di raccolta alimentare e vestiario, oltre al sostegno psicologico alle donne anziane e disabili in momenti di solitudine e sconforto e assistenza domiciliare e permanenza ospedaliera .

Non mancheranno escursioni e gite tra le associate e progetti green per la tutela e il rispetto dell’ambiente, oltre ad un’attenta informazione continua su bonus e domande rivolte al sostegno delle famiglie.