A Cava D’Aliga la falesia reclama sicurezza. Il 15 aprile l’appalto dei lavori

Finanziamento annunciato nei mesi scorsi che andrà speso presto. Fissata la data per l’affidamento dei lavori, con gara aperta, che costeranno 186 mila euro su un finanziamento di 300 mila euro che il Libero Consorzio comunale di Ragusa ha destinato per “salvare” la falesia del promontorio su cui svetta l’ex Scogliera a Cava d’Aliga. Un immobile, luogo mezzo secolo fa della movida iblea, che grida disperatamente aiuto. Nessuno interviene in maniera decisa e concreta. Tutti ne parlano, tutti assicurano interventi, tutti si spremono le meningi per individuare un intervento decisivo. Decisivo come? O salvare l’immobile da diversi decenni vittima dell’inesorabile azione erosiva degli agenti atmosferici che l’ha svellito in ogni sua parte o raderlo al suolo e lasciare che il promontorio riprenda la sua fisionomia e con esso l’intera area della spiaggetta nascosta da un elefante di pietra e cemento oggi difficilmente recuperabile.

L’estate 2025 sarà ancora con quel mostro di cemento adagiato sul promontorio.

Un immobile che cade a pezzi, uno dietro l’altro. L’ultima la cupoletta che sovrasta il tetto. “Per rendere operativo l’edificio si deve intervenire su una falesia del costone roccioso particolarmente pericoloso ed è quello che sta facendo il Libero Consorzio comunale di Ragusa con il suo ufficio tecnico che ha progettato l’intervento di messa in sicurezza della falesia e con l’ufficio finanziario che ha destinato le somme necessarie – spiega l’assessore Enzo Giannone – è chiaro che, oramai, non si è davanti a proclami ma solo a fatti concreti che permetteranno di mettere in sicurezza la falesia che si affaccia anche sulla spiaggetta piccola di Cava d’Aliga e riportare serenità nella zona”. Nel 2001 la Capitaneria di porto di Pozzallo aveva ravvisato i pericoli della falesia ed il Comune successivamente aveva disposto gli interventi di messa in sicurezza. Presto arriveranno i lavori.

