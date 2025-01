A.A.A. si cercano spazi più ampi per la “Sala di lettura Filusi” al villaggio Jungi di Scicli. L’appello del Maestro Marcello Giordano Pellegrino

L’ideatore di questa sala di lettura, Luigi Fidone, ha parlato da tempo della necessità di avere più ampi spazi a disposizione. Nel quartiere di Jungi, dove la popolazione aumenta sempre più, una sala di lettura è fondamentale per giovani, meno giovani ed anziani e rappresenta un luogo di incontro non comune. La sala di lettura Filusi è il frutto di una raccolta che, nel tempo, Luigi Fidone ha fatto, forte del suo amore per la lettura. All’appello di Fidone si aggiunge oggi quello di Marcello Giordano Pellegrino, tenore e musicista di fine preparazione.

Un pensiero a voce alta…Come promesso tempo fa’ al signor Luigi Fidone nei giorni scorsi ho visitato la sala di lettura Filusi ad Jungi.

“Ma che cos’è Jungi? Ho sempre immaginato questo luogo come se fosse un lungo braccio della cittadina barocca di Scicli, non ho maiI pensato che fosse un luogo di periferia – sono le parole di Marcello Giordano Pellegrino – Jungi è cuore pulsante di formazione, di sport, di aggregazione ma anche di cultura, quella cultura immaginata e sognata nel suo piccolo anche da Luigi Fidone che, emozionato, mi ha accolto e guidato dentro la sala di lettura.

Caro Maestro, mi ha detto, purtroppo sono oramai troppi i libri, la sala è piccola ed io avrei tanto bisogno di spazi più grandi dove poter sistemare in modo ordinato il tutto. Con queste parole ci siamo lasciati affettuosamente. Credo fermamente che ogni singola pagina letta é sempre salvezza certa per le presenti e future generazioni. Mi auguro che si possa trovare una soluzione più consona e idonea ad accogliere questo bellissimo progetto”.

