A 50 anni dal diploma, rimpatriata della V-B Geometri dell’Archimede di Modica

Gli studenti della V B Geometri dell’Istituto Tecnico “Archimede” di Modica sono riusciti a organizzare e celebrare il loro 50° anniversario di diploma nonostante l’ostacolo rappresentato dalla pandemia di Covid-19. Dopo due anni, sono riusciti a riunirsi in un noto ristorante nel modicano per una piacevole rimpatriata.

L’incontro è stato un’opportunità per condividere ricordi e riflettere sul percorso scolastico che ha segnato la vita di tutti loro. Hanno avuto modo di rievocare gli anni trascorsi in classe e di discutere degli avvenimenti successivi al diploma, quando ognuno ha intrapreso la propria strada e si è affermato negli studi, nella vita e nel lavoro.

INVITATI ANCHE I PROFESSORI

Purtroppo, non tutti hanno potuto partecipare all’evento: sei dei compagni di classe non sono più tra noi e altri cinque non hanno potuto presenziare per vari motivi. Tuttavia, intorno al tavolo apparecchiato si sono riuniti coloro che erano presenti, insieme ai due insegnanti ancora in vita, i professori Pierantonio Calabrese e Giovanni Dierna.

Nonostante alcuni di loro non si fossero più visti da 52 anni, il ritrovarsi ha creato l’impressione che il tempo non fosse trascorso affatto. Sono stati rievocati tanti piacevoli episodi che sembravano accaduti solo recentemente.

A conclusione della serata, dopo aver gustato una fetta di torta commemorativa dell’evento e aver brindato insieme, tutti hanno espresso il desiderio di ripetere questa bellissima esperienza e di “recuperare il tempo perduto”.

È un’occasione davvero speciale quando vecchi compagni di classe si ritrovano dopo tanto tempo per condividere ricordi e rafforzare i legami che si sono creati durante gli anni di studio. È un momento di celebrazione e di gratitudine per l’esperienza condivisa e per le strade intraprese individualmente nel corso degli anni.